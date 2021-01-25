ДНР вызвала Киев на внеочередные переговоры из-за эскалации конфликта в Донбассе

В ДНР заявили о новом витке эскалации в Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 25 января, в 17.00 состоится внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности, организованная по инициативе Донецкой Народной Республики. Поводом для этого послужило резкое ухудшение ситуации вдоль всей линии соприкосновения в течение прошедшей недели.

— Вышеперечисленные факты требуют срочного реагирования для недопущения дальнейшей эскалации на линии соприкосновения, — сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, что из-за действий ВСУ в Донбассе погибли два защитника Республики, повреждены три жилых дома в результате прямого попадания снарядов и были сорваны договоренности о проведении ремонтно-восстановительных работ на газопроводе «Марьинка – Красногоровка».

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