В ДНР снизили цены на бензин

В ДНР работает 51 автозаправка РТК Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Государственное предприятие «Республиканская топливная компания» снизила цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в пресс-службе предприятия.

— С 25 января 2021 года в сети АЗС ГП «РТК» произошло снижение цены на бензин марки АИ-100 с 60 рублей до 58 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Незначительные изменения цен на автозаправочных станциях произошли и для других марок бензина. Теперь автомобилисты меньше заплатят за бензин марок А-95 (47 рублей за литр), А-92 (46 рублей). Обе марки подешевели на рубль. Стоимость газа осталась прежней (27 рублей), а дизель теперь стоит 47 рублей.

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