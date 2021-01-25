В ДНР планируют высадить 80 тысяч сеянцев крымской сосны

В ДНР взялись за восполнение потерь в лесном фонде
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Для восполнения потерь в лесном фонде ДНР лесоводы планируют растить в питомниках около 80 тысяч сеянцев крымской сосны. Об этом ДАН сообщили в Государственном комитете лесного и охотничьего хозяйства.
Причем позаботились о посадке сеянцев заранее. Сбор шишек для запаса семян начался еще в декабре 2020 года и продолжится до февраля.
— Прошлый год выдался очень засушливым и жарким, что сказалось и на качестве семян в шишке, поэтому в нынешнем году лесоводам придется ударно поработать, чтобы собрать хотя бы по два килограмма семян с каждых ста килограммов шишек, — рассказали в комитете.
Спустя два года подросшие сеянцы пересадят на постоянное место на землях лесничества ДНР для основания соснового бора.
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