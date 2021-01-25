В ЛНР не выявили новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки

Прироста больных коронавирусом в ЛНР за прошедшие сутки зафиксировано не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения ЛНР обновило статистику по коронавирусу. За прошедшие сутки, по данным ведомства, медики не выявили прироста больных COVID-19. При этом еще 11 человек побороли болезнь и были выписаны из медучреждений.

Таким образом, на утро 25 января в Луганской Народной Республике всего зарегистрировано 2 511 заболевших коронавирусом с начала пандемии, из них 2 061 человек уже поборол болезнь, 461 пациент продолжает лечение, летальных случаев 212.

Добавим, что вакцина от коронавируса в Республики Донбасса еще не поступила. Однако будущая прививочная кампания уже обросла слухами. Развеять эти домыслы «Комсомолка» попросила главного инфекциониста Макеевки Татьяну Симонову.

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