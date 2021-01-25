Трудовой кодекс ДНР будет составлен на основе российского законодательства

Трудовой кодекс будет регулировать права и обязанности работника и работодателя Фото: Мария ЛЕНЦ

Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики находится на завершающей стадии разработки. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова во время проведения общественных слушаний по поводу проекта.

Документ будет регулировать права и обязанности работника и работодателя, а также гарантирует защиту трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами и охрану труда. По словам Крюковой, положения Трудового кодекса ДНР аналогичны российскому законодательству.

Напомним, что работа над Трудовым кодексом ДНР началась еще шесть лет назад. В 2015 году Народный совет Республики рассмотрел проект документа, но после отправил его на доработку.

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