Подростку из Снежного грозит до 10 лет лишения свободы

По сообщению МВД ДНР подростка обосновано подозревают в совершении нападения на знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Снежного задержала по «горячим следам» 16-летнего парня. Его подозревают в нападении на своего товарища-ровесника и причинению ему вреда. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

— Установлено, что между молодыми людьми на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник словесный конфликт. В ходе перепалки подозреваемый извлек из кармана куртки кухонный нож и нанес своему оппоненту один удар, - говорится в сообщении пресс-службы Снежнянского городского отдела Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение.