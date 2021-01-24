Погода в Донецке 25 января: сохранится сильная облачность, без осадков

На смену ясному утру придет пасмурный день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Несмотря на ясное утро, весь день в Донецке сохранится сильная облачность, местами возможен туман. Осадков не предвидится.

Утром столбики термометров покажут -3 градуса мороза, днем воздух прогреется до +6о тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

25 января в народе вспоминают святую Татиану. Если в этот день выпадал снег - летом ждали дождей, если он был морозным и ясным - лето обещало быть теплым, а год плодоносным. А вот метель и южный ветер на Татьяну считались нехорошими предвестниками. Они указывали на засушливую погоду и будущий неурожай.

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