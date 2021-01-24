В ЛНР накрыли две контрабандные базы

Незаконные базы для хранения товаров были обнаружены сразу в двух районах Республики. Фото: сайт ГТК ЛНР

В Красном Луче и Краснодонском районе Луганской Народной Республики сотрудники таможенной службы обнаружили и закрыли две незаконные базы с контрабандными табачными изделиями. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета ЛНР.

- В общей сложности изъяли 55 тысяч 500 пачек сигарет без акцизных марок и три автомобиля, которые использовались для их перевозки. По предварительной оценке, общая стоимость изъятых товаров составила порядка 3 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в 2020 году сотрудники ведомства изъяли контрабандных изделий на общую сумму в 78 миллионов рублей. Были конфискованы также 46 автомобилей.

Читайте также

В ДНР осудили за взятки руководителя медико-социальной экспертной комиссии

Врач-невропатолог получила условное наказание и оштрафована на миллион рублей (подробнее)