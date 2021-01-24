Пожар на складе ГСМ в Луганске: Глава МЧС ЛНР прибыл на место происшествия

На месте происшествия работают не менее пяти пожарных бригад. Фото: МЧС ЛНР

Не менее пяти пожарных бригад работают на месте загоревшегося в Луганске склада с горюче-смазочными материалами. На место происшествия выехал и руководит устранением возгорания руководитель министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

- В тушении пожара задействованы не меньше 5 бригад спасателей. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Напомним, склад ГСМ расположен в 11-м Лутугинском проезде города Луганск. Пожар случился сегодня - во второй половине дня.

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