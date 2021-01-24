Глава ЛНР Леонид Пасечник: Наша армия способна противостоять Киеву

Леонид Пасечник. Фото: Официальный сайт Главы ЛНР

В случае обострения конфликта на линии соприкосновения в Донбассе шансов на победу у Киева нет. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Не думаю, что украинская сторона обладает настолько большим военным потенциалом, что это позволит ей провести некий блицкриг. Если такое решение и будет принято, я считаю, что это сумасшествие. Наша армия способна противостоять Киеву, но будет огромнейшее количество жертв. И закончится ли их военная эскалация победой? Однозначно нет, - отметил Пасечник во время выступления в программе «Вести недели».

Напомним, обстановка на линии фронта резко обострилась с 21 января. Противник применяет запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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