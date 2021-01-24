На Енакиевском металлургическом заводе случился пожар

Металлургический завод в Енакиево. Фото: press-cenrt.com

На территории Енакиевского металлургического завода произошел пожар. Огонь разгорелся в одном из цехов предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 23 января случился пожар в агломерационном цехе филиала №2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис», - говорится в сообщении.

В тушении огня был задействован 31 спасатель и 9 единиц спецтехники МЧС.

В ведомстве также уточнили, что в результате пожара сгорел электродвигатель мощностью 1300 кВт. Причина возгорания и нанесенный предприятию ущерб еще устанавливаются.

Енакиевский металлургический завод - одно из крупнейших промышленных предприятий в Донбассе. Завод был основан в 1897 году. Уже через два года на предприятии работали почти три тысяч человек.

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