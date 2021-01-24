За сутки в ДНР выявили 84 новых случая заболевания коронавирусом

Наиболее подвержены болезни люди в пожилом возрасте Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За прошедшие сутки медики Донецкой Народной Республики провели 232 лабораторных исследования. При этом выявили 60 новых случаев заболевания жителей коронавирусом, а у 24 человек этот диагноз подтвердился после сдачи анализов. Такие данные обнародовали сегодня в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Таким образом, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии в Республике достигло 19 222 человека. Число смертей, вызванных осложнениями после протекания болезни, составило 1 702 случая, - рассказали в ведомстве.

Необходимое лечение продолжают получать 7 123 пациента, выздоровели и выписаны из больниц 10 397 человек.

При этом за сутки медики выявили в ДНР 68 больных пневмонией. Из них были сразу же госпитализированы 47 человек.

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