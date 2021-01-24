В ЛНР от коронавируса выздоровели 2 039 человек

Число заболевших ковидом в ЛНР перевалило за 2,5 тысячи человек. Фото: официальный сайт Правительства ЛНР

Число заболевших коронавирусом в ЛНР превысило 2,5 тысячи человек. Только за прошедшие сутки были зарегистрированы 23 новых случая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения инфекцией COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 2 511, - рассказали в ведомстве.

При этом пошли на поправку 2 039 жителей ЛНР. Их выписали из больниц после получения дважды отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию.

Напомним, общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире, по данным ВОЗ, превысило 96,6 миллионов человек, из них более 2 миллионов скончались от болезни.

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