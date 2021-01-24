В ДНР составят список военных, которые нуждаются в жилье

Сотни семей из-за войны в Донбассе лишились своего угла, в их числе - военнослужащие. Архивное фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава ДНР Денис Пушилин поручил начальнику Управления Народной милиции Денису Синенкову составить список военнослужащих, которым необходимо жилье. Лидер государства распорядился об этом во время встречи с личным составом силового подразделения Республики.

- Я поручил составить список нуждающихся в жилье военнослужащих. Необходимо понимать, кто нуждается в жилье, составить очередь. Денис Александрович, я жду список. Он нужен, чтобы соблюсти справедливость, - отметил Глава Донецкой Народной Республики.

При этом подчеркнул, что в прошлом году из маневренного фонда ДНР военным выделили около 50 квартир.

- Нужно понимать количество нуждающихся. Когда будет список, вы будете понимать, когда появится жилье. Это планомерная работа, и я прошу отнестись к ней с пониманием, - сказал Денис Пушилин.

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