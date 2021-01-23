24 января в Донецке будет облачно с прояснениями, + 4 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 января будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день вспоминают преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, 24 января на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и теплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

По прогнозам синоптиков, 25 января температурный фон останется прежним, будет малооблачно.

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