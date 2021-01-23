В ДНР прошло Первенство по борьбе самбо. Фото: Минспорта ДНР

Сегодня, 23 января, в Донецке в зале самбо и дзюдо спортивного манежа технического университета прошло Первенство Донецкой Народной Республики по борьбе самбо. Соревнования открывали Министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков и вице-президент Федерации самбо Дмитрий Семенцов.

- Первенство является отборочным для формирования сборной нашей Республики, которая будет участвовать в престижных турнирах в Российской Федерации. Нашу команду уже пригласили на международный турнир, посвященный Дню Победы в Санкт-Петербурге. Эти соревнования называют «Малым чемпионатом Европы» и поэтому для наших самбистов участие в них очень знаковое и важное событие. Напомню, что сегодня российские самбисты являются лучшими в мире. Мы надеемся, что наша команда достойно представит Республику, - рассказал Александр Громаков.

В соревнованиях принимали участие более 170 борцов из Донецка, Макеевки, Горловки, Нового Света, Старобешево, Комсомольского, Ждановки, Енакиево, Шахтерска, Тореза, Новоазовска и Ясиноватой.

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