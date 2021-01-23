В Донбассе в одной из бригад ВСУ не досчитались двух внедорожников, переданных в качестве американской военной помощи. Фото: штаб ООС

В Донбассе комиссия штаба операции объединенных сил выявила в 80-й бригаде ВСУ пропажу двух автомобилей Hummer, переданных в качестве американской военной помощи. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Задачей комиссии является инвентаризация американского военного имущества в связи с предстоящим прибытием в соединение представителей отдела оборонного сотрудничества посольства США на Украине.

- Замкомандира бригады по вооружению пояснил, что из-за отсутствия запасных частей для ремонта авто, вышедших из строя через два месяца эксплуатации, внедорожники переданы в автосервис Рубежного, откуда украдены неизвестными лицами, - рассказал Осадчий.

Начфин соединения представил комиссии разбирательство с решением о привлечении к материальной ответственности в размере 92 600 тысяч гривен водителя взвода обеспечения.

- Комиссия сочла это разбирательство фиктивным и обязала комбрига вернуть машины до прибытия представителей посольства, - сообщил Осадчий.

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