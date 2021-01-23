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Политика

Донецк выступил с инициативой созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности

На линии соприкосновения обострилась обстановка
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДНР созывает внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности

ДНР созывает внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецк выступил с инициативой созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в связи с обострением обстановки на линии соприкосновения сторон. Об этом сегодня в телеграм-канале сообщила делегация ДНР в Контактной группе.

Республика отозвала гарантии безопасности на проведение работ на газопроводе под Марьинкой. В МИД ДНР констатировали, что эскалация конфликта наблюдается по всей линии фронта и именно по вине украинской стороны.

Встреча запрошена в формате видеоконференции в ближайшую консолидированную дату предстоящей рабочей недели.

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