Дети погибших защитников ЛНР получили подарки от Леонида Пасечника

Дети погибших защитников ЛНР получили подарки от Главы. Фото: Общественная палата ЛНР

В ЛНР дети погибших защитников, проживающие в Перевальском районе, получили подарки от Главы Республики Леонида Пасечника. Об этом сегодня сообщили в райадминистрации.

- От главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника шестнадцати ребятам были переданы сладкие подарки, а также пожелания крепкого здоровья, успехов в учебе и благополучия, - говорится в сообщении администрации Перевальского района.

Выдачу сладостей организовали представители Общественной палаты и районной администрации.

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