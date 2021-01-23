В Донецке на объездной засняли на камеру прогулку малышей-косуль

Косулям дали кличку «Маленькие Бэмби» (архив) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе донецкой объездной завелась небольшая стая малышей-косуль. Их прогулку в поле запечатлела местная жительница и поспешила поделиться им в социальных сетях.

Хоть косули бегут вдалеке, но на видео отчетливо видно, как резво животные преодолевают сугробы. Пользователи социальных сетей уже прозвали их «маленькими Бэмби» на мотив известного мультика несмотря на то, что в нем речь идет про оленят.

Добавим, что косули вблизи к городской местности встречаются крайне редко.

Напомним, не так давно жители Донецка спасали лебедей, которые решили перезимовать на Кальмиусе. Птицы появились в самый разгар холодов. Температура воздуха тогда достигала отметки -25 градусов.

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