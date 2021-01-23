Украинские боевики обстреляли из минометов Горловку, а под Донецком сбросили с беспилотника боезаряд

Украинские боевики обстреляли Горловку. Фото: штаб ООС

Украинские боевики нанесли минометный удар по поселку шахты имени Гагарина на севере Горловки. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 12.20 украинские военные выпустили в направлении поселка пять мин калибром 120 миллиметров. Они вели огонь из подконтрольного Киеву Дзержинска, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Помимо этого, вооруженные формирования Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника в окрестностях Старомихайловки, что на западе Донецка.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики семь раз открывали огонь по Республике, выпустив больше 40 снарядов, мин и гранат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ситуация складывается критическая»: В ДНР заявили о новом витке эскалации в Донбассе

Вчера вечером украинские военные на протяжении двух часов с трех направлений вели огонь по селам Республики (подробнее)