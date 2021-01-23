Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 309 человек

Коронавирусом в ДНР за сутки заболели 309 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за сутки заболели 309 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 22 января проведено 503 исследования, из них выявлено 265 случаев заболевания и у 44 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщает Минздрав ДНР.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находится 7231 пациент, выписаны – 10 239 человек, умерли – 1692.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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