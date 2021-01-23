ВСУ за сутки 7 раз нарушили «перемирие». Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем Вооруженных формирований Украины оказались окрестности поселков Яковлевка и Веселое на донецком направлении, шахты 6/7 на горловском направлении и села Ленинское – на мариупольском, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки СЦКК сообщал о восьми нарушениях «перемирия».

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