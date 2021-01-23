«Это и моя личная трагедия»: Мэр Донецка поделился воспоминаниями об обстреле Боссе

В столице ДНР прошла церемония возложения цветов в годовщину обстрела троллейбуса в Ленинском районе. Фото: Администрация города Донецка

В Донецке рядом с остановкой общественного транспорта на Боссе, где 22 января 2015 года в результате обстрела с украинской стороны восемь человек погибли, еще 22 были ранены, прошла церемония возложения цветов.

- Это не только наша общая трагедия, но и моя личная, - рассказал журналистами мэр Донецка Алексей Кулемзин, посетивший церемонию. - Ведь в то время я был директором предприятия «Донэлектроавтотранс», и мы тогда понесли жуткую утрату - погиб молодой водитель и мирные жители среди мирного, рабочего дня. Сердце этого никогда не забудет и не простит. Ведь когда страдают мирные жители - это преступление, за которое нужно нести ответственность и получать наказание.

Солидарность выразил и депутат Народного Совета Юрий Сивоконенко.

- Силовики Киева должны быть наказаны и привлечены к ответственности по всем международным законам, - подчеркнул парламентарий.

Место трагедии посетили многие жители города. Они постояли у памятного знака и возложили цветы.

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