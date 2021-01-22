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Погода в Донецке: 23 января в середине дня ожидаются осадки

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Если наши предки 23 января наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь

Если наши предки 23 января наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 23 января будет облачная. По прогнозам синоптиков, в середине дня ожидаются осадки.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +2 до +4 градусов тепла. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит 4 – 9 метров в секунду. Дуть будет в южном направлении.

Народный прогноз погоды. 23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. Природные явления этого дня указывают на погоду будущим летом. Если в этот появляется иней на деревьях и стогах, то лето обещает быть мокрым и холодным. Южное направление ветра в этот день также указывает на летние грозы.

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