Источники в Минобороны Украины передали ДНР данные о личном составе сил в Донбассе

В переданных данных указано, в каком подразделениях дезертиров больше всего. Фото: Минобороны Украины

Управление Народной милиции ДНР получило данные о личном составе подразделений армии Украины в Донбассе. Известно, что их передал источник оборонного ведомства Республики в Министерстве обороны противника.

— По данным наших источников в Министерстве обороны Украины, в период с 12 по 19 января 2021 года только по официальным докладам зарегистрировано двадцать два случая самовольного оставления части, — процитировали в оборонном ведомстве Республики часть имеющихся материалов.

Уточняется, что большинство дезертиров были выходцами из 58-й отдельной мотопехотной бригады. Следующими на службу после отпуска не вышли боевики из 53-й и 54-й механизированных бригад.

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