Донецкая филармония отметила сегодня свое 90-летие

Каждый желающий может лично познакомиться с удивительной историей Донецкой государственной академической филармонией. Фото: пресс-служба ДРКМ

Донецкая государственная академическая филармония отметила 90-летие со дня открытия. В честь праздника в здании местного республиканского краеведческого музея организовали выставку, на которой были представлены награды и личные вещи знаменитых артистов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

На выставке были представлены награды и личные вещи знаменитых артистов. Фото: пресс-служба ДРКМ

— Вниманию посетителей были представлены более двухсот экспонатов из фондовых коллекций, которые отражают историю развития и деятельности музыкального учреждения, а также ее большой вклад в развитие культуры Донецкого края. Это документы, фотографии, награды и личные вещи выдающихся работников учреждения, а также афиши и программы концертов и выступлений, — говорится в сообщении.

На выставке были представлены награды и личные вещи знаменитых артистов. Фото: пресс-служба ДРКМ

Организаторы выставки постарались охватить всю деятельность филармонии сквозь десятилетия. Речь идет и об оркестрах, именитых дирижёрах, фестивалях прославленных земляках и народных артистах, которые выступали на сцене учреждения.

На выставке были представлены награды и личные вещи знаменитых артистов. Фото: пресс-служба ДРКМ

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