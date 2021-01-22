Студенты-скульпторы украсили Луганск снежными скульптурами

Учитывая погодные условия, при которых работали студенты, их труд по праву можно назвать художественным подвигом. Фото: пресс-служба ЛГАКИ

21 января в центре Луганска студенты-скульпторы отделения изобразительного искусства Луганской государственной академии имени М. Матусовского возвели аллею снежных фигур. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Создавали скульптуры в суровых погодных условиях. В день, когда студенты решили поработать на свежем воздухе, в городе ударили сильные морозы. Однако погода не помешала им закончить начатое.

— В самый морозный день января несколько часов работать со снегом, чтобы порадовать луганчан, могли только настоящие герои и настоящие мужчины. На отделении изобразительного искусства колледжа Академии Матусовского скульпторы – педагоги и студенты – как раз такие! — говорится в сообщении.

Студенты сделали восемь фигур, изображающие реальных и сказочных птиц и животных.

Однако сегодня за окном - плюсовая температура.

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