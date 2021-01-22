ЛНР закупила дополнительное оборудование для лечения пневмоний

В Республике добавили, что ожидается еще одна поставка дополнительного оборудования для лечения пневмоний Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти ЛНР закупили дополнительное медицинское оборудование для лечения пневмоний у пациентов Луганской республиканской клинической больницы. Средства на это были выделены правительством при поддержке Главы Республики Леонида Пасечника. Об этом сообщил главный врач больницы Олег Вольман.

— В первую очередь, мы получили кислородные концентраторы. Кроме этого, мы получили уже флоуметры и аппараты Боброва, которые необходимы пациентам с пневмониями для увлажнения и подачи больным кислорода, — рассказал Вольман.

Больница и другие медучреждения Республики полностью обеспечены кислородом, есть резервы. Кроме того, были закуплены медикаменты, средства защиты и маски для инвазивной вентиляции легких.

Вольман добавил, что в ближайшее время больница получит еще одну партию дополнительного оборудования для лечения пневмоний.

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