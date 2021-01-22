На первой в этом году видеоконференции Минской Контактной группы по Донбассу «прорыва» не произошло

Преподаватель ЛГПУ стала пресс-секретарем делегации ЛНР в Контактной группе. Фото: Минобразования ЛНР

Первое в этом году заседание Минской Контактной группы завершилось. К большому сожалению, никакого «прорыва» не произошло. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

В начале координатор Контактной группы Хайди Грау акцентировала внимание на резком нарастании агрессивной риторики в публикациях в СМИ о ходе Минских переговоров. Полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего отметил справедливость и своевременность этого замечания, в условиях, когда пресс-секретарь был только у делегации Украины.

- Ситуация может вызывать озабоченность после того, как украинский спикер открыл в СМИ истинную задачу своей работы: «Захватить повестку и идти курить бамбук», - рассказала Мария Ковшарь.

Владислав Дейнего отметил важность назначения общественных экспертов ДНР и ЛНР. В украинской делегации такие эксперты были назначены еще в середине прошлого года. Теперь на переговорах будут присутствовать и при необходимости обмениваться мнениями представители общественности обеих сторон конфликта.

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