Денис Пушилин о трагедии на Боссе: «Такое не забывается и не прощается»

Прошло шесть лет с дня той страшной трагедии. Фото: ДАН

Панихида по погибшим в результате обстрела украинской армией остановки общественного транспорта 22 января 2015 года прошла сегодня на месте трагедии в жилом массиве Боссе в Ленинском районе Донецка. Шесть лет назад прямо в час пик Украина выпустила несколько мин по донецкому троллейбусу и остановке. В результате погибли восемь мирных граждан, 26 получили ранения.

Траурное мероприятие посетили депутаты, представители местных властей, общественники и местные жители. Они зажгли свечи в память о погибших.

Донбасс безвозвратно отдаляется от Украины из-за военных преступлений ВСУ, совершенных против населения региона. Об этом сказал Глава Республики Денис Пушилин.

- Одна из трагических дат для Донбасса – это 22 января, именно тогда цинично и бесчеловечно со стороны Украины прилетели снаряды в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Это те моменты, которые не позволяют забыть ужасы этой войны и военных преступлений со стороны Украины. Конечно, это делает Донбасс все дальше и безвозвратно дальше от Украины. Такое не забывается и не прощается, — отметил Пушилин.

Самое страшное, говорят дончане, что за это время ничего не изменилось, изматывающая война, без права на ответ, продолжается и высасывает силы из региона. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины восемь раз обстреляли территорию ДНР.

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