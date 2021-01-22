В Донецке почтили память погибших в результате обстрела Боссе

В течение всего дня жители Республики приносят к месту трагедии цветы. Фото: пресс-служба сайта Главы ДНР

22 января для дончан считается трагической датой. Именно в этот день шесть лет назад снаряды армии Украины прилетели в остановку «Донецкгормаш» на Боссе. Осколками были убиты восемь человек, еще 26 получили ранения. В память об этой трагедии и погибших сегодня в Донецке провели панихиду.

— Именно тогда цинично и бесчеловечно со стороны Украины прилетели снаряды, в результате чего погибли и получили ранения мирные граждане. Это те моменты, те даты, которые не позволяют забыть ужасы этой войны и ужасы военных преступлений со стороны Украины. И это делает Донбасс безвозвратно дальше от Украины. Такое не забывается и не прощается. Кто бы что ни говорил. Это судьбы людей, их близких, семей и всех жителей Донецка и Донецкой Народной Республики, которые не могут остаться в стороне. Светлая память погибшим. Терпения родственникам, — сказал Глава ДНР Денис Пушилин во время траурной церемонии.

Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к месту трагедии на Боссе. Фото: пресс-служба сайта Главы ДНР

Сейчас на месте трагедии находится памятник. Его установили в 2016 году, спустя год после трагического события. Каждый год к нему приходят дончане, чтобы почтить память погибших и возложить цветы.

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