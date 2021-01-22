За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 218 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным проведенных 21 января исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 218 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 495 исследований, из них выявлен 201 случай заболевания, и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — сказано в сообщении, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 18 829 человек. Из этого числа 10 345 жителей выздоровело. Зарегистрировано 1666 летальных случаев. Лечение продолжают 10 345 пациентов.

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