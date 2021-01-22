В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ДНР

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов двое наших защитников получили ранения, один из которых скончался. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что огонь открыли киевские силовики из 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Обстрел велся из районов населенных пунктов Широкино, Пищевик, Гнутово.

- Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового вооружения, - сказали в НМ ДНР.