За все время коронавирус в ЛНР диагностировали у 2473 жителей

За сутки выписано 14 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 31 жителя.

- Всего по состоянию на 09.00 22 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2473, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 14 человек.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 1985 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 210 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Лечение продолжает 488 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР осудили за взятки руководителя медико-социальной экспертной комиссии

Врач-невропатолог получила условное наказание и оштрафована на миллион рублей (подробности)