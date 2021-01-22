В ДНР ищут арендатора для донецкой шахты имени Калинина

В этом году шахте имени Калинина исполнится 60 лет. Фото: mintek-dnr.ru

Фонд госимущества ДНР намерен передать в аренду шахту имени М.И. Калинина-БИС госпредприятия «Макеевуголь». Об этом говорится в сообщении ФГИ.

Максимально возможный срок аренды имущественного комплекса - 49 лет с правом пролонгации. А стоимость аренды – более 84,5 миллиона рублей. Также называется количество объектов - 5765.

Среди условий договора аренды является целевое использование шахты - добыча угля, его обогащение, ремонт горно-шахтного оборудования. А также обязательное обеспечение углем работников, пенсионеров, членов их семей.

Напомним, что в августе прошлого года на шахте имени Калинина произошел крупный пожар. Он распространился на несколько выработок. Для тушения огня в течение нескольких недель сотрудники МЧС вели затопление аварийного участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 интересных фактов о шахтерском труде и горняках Донбасса

«Комсомолка» побывала в учебной шахте и уникальном музее в Донецком горном техникуме имени Абакумова (подробнее)