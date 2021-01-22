На ритуальные услуги: 28-летний житель Донецка обманом выманил у горожан 260 тысяч рублей

Полиция Донецка разоблачила очередного мошенника, который наживался на ритуальных услугах. Фото: МВД ДНР

В Куйбышевском районе Донецка участковые инспекторы полиции задержали 28-летнего дончанина, который выманил у горожан более 260 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Донецкого горуправления МВД.

Выяснилось, что молодой человек брал у доверчивых граждан деньги под предлогом содействия в организации ритуальных услуг. После чего тратил наличность по своему усмотрению. За полтора года следствия были возбуждены 14 уголовных дел по ч. 2 ст. 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Дончанин может сесть в колонию на срок до 5 лет. Впрочем, сейчас аферисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дай бог, чтобы он еще кого-нибудь не обманул.

Кстати, обман при оказании ритуальных услуг весьма популярен в Донецке. Поэтому в МВД обращаются к жителям с призывом быть более бдительными и не доверять незнакомцам.

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