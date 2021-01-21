Погода в Донецке: 22 января потеплеет до +3 градусов, местами будет туман и везде гололед

В Донецке будет пасмурно и скользко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

22 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода, слабый туман, на дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха резко повысится, днем до +3 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 4 до 5 м/с, порывами до 12 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память святителя Филиппа (1507-1569), митрополита Московского и всея России. В народе называли Филиппов день, Скрута Будняя. Люди говорили: «Пришла пора, забот гора». Считалось, если вороны и галки сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели. Кошка лежит кверху брюхом – к потеплению, точит когти об дерево – к ветреной погоде, спит целый день – к теплу. Собака спит, свернувшись клубком, – к холодам. Также по погоде дня определяли, каким будет сентябрь: снег идет – дождливым; сухая и солнечная погода – жарким.

По прогнозам синоптиков 23 января будет пасмурно. Температура воздуха течение дня будет колебаться +1…+4 градуса. Порывы южного ветра будут достигать 12 м/с.

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