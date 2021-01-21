Жители ДНР могут высказаться о доктрине «Русский Донбасс»

Доктрина будет оглашена на интеграционном форуме, который пройдет 28 января в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 21 января, на сайте Русского центра обнародовали проект доктрины «Русский Донбасс» для широкого обсуждения.

- Культурно-историческая доктрина «Русский Донбасс» способствует формированию картины мира жителей региона, в основе которой легли идеалы и ценности Русской цивилизации, - говорится в проекте документа.

Он насчитывает 47 страниц и состоит из четырех разделов, касающихся значения и положения ДНР и ЛНР, этапов формирования русского Донбасса, а также его будущего. Актуальность доктрины объясняется необходимостью переосмысления путей развития региона и преодоления геополитических ошибок, допущенных после распада СССР.

Все желающие могут ознакомиться с документом. И через обратную связь написать свое мнение, высказать предложения.

В окончательном варианте доктрина будет оглашена на интеграционном форуме «Русский Донбасс», который пройдет 28 января в Донецке.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин 13 декабря 2020 года объявил о создании платформы идеологического устройства Республики – доктрины «Русский Донбасс».

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