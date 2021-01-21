Пришел на помощь: По сети разлетелось фото, на котором инспектор ГАИ толкает легковушку в Горловке

Автоинспектор пришел на помощь женщине-водителю, которая была за рулем «Славуты». Фото: МВД ДНР

Сотрудники ГАИ стоят на дороге не только, чтобы штрафовать нерадивых водителей. Немало случаев, когда автоинспекторы приходят на помощь в сложной ситуации.

По соцсетям разлетелось фото, на котором инспектор ГАИ толкает легковушку в Горловке. И не какую-то дорогую иномарку с мажором за рулем, а обычную запорожскую «Славуту».

- Во, дает! Если бы не фото, никогда бы не поверил, - написал дончанин Алексей и тут же засомневался. – А может это постановочная фотка?

К счастью, нет. История случилась в Горловке 18 января. К наряду ДПС обратилась женщина-водитель - она не смогла самостоятельно проехать скользкий участок дороги. Сотрудники Госавтоинспекции помогли горловчанке справиться с ситуацией.

В тот же день в Горловке инспекторы ГАИ заметили на пересечении улицы Вокзальная и проспекта Ленина грузовик-длинномер, который застрял на заснеженном участке дороги. Полицейские помогли водителю найти технику, которая вытащила грузовик на очищенную дорогу. Водитель поблагодарил сотрудников ГАИ и продолжил свой путь.

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