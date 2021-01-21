Виктор Медведчук обратился в СБУ с просьбой вывести на Украину удерживаемых Донбассе людей

Виктор Медведчук вновь готов быть посредником в передаче удерживаемых лиц. Фото: ОПЗЖ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обратился в СБУ с просьбой вывести на Украину через КПВВ «Майорск» удерживаемых в республиках Донбасса четырех женщин. Об этом говорится в информации на сайте «ОПЗЖ».

Медведчук проинформировал, что к нему обратились с официальным письмом полномочные представители республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. ЛНР и ДНР, руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, приняли решение передать через него граждан, находящихся в местах лишения свободы. Это Довгаль Светлана Анатольевна, Стаценко Наталья Александровна, Котенко Екатерина Николаевна и Савченко Наталья Яковлевна. Их обвиняют или осудили в республиках Донбасса за совершение действий в пользу Украины.

Тем временем, в ДНР, с которой граничит украинский КПВВ «Майорск», готовы уже с 20 января передать четырех женщин. Этим вопросом непосредственно занимается омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

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