Зимуют на льду Кальмиуса: Дончане обеспокоены судьбой пары белых лебедей

Лебеди стойко переживают суровые донецкие морозы. Фото: Оплот ТВ

Уже несколько дней одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях у дончан - пара белых лебедей, зимующих на льду реки Кальмиуса. Правда, комментаторы разделились на два лагеря.

Одни считают, что птицам помощь людей не так уж и важна, они сами смогут пережить морозы. Защитники животных, наоборот, обеспокоены их судьбой и призывают остальных граждан не оставаться равнодушными.

— Многие спрашивают, что в итоге случилось с лебедями? Так вот сообщается, что они никуда не улетели. Спасатели пытались их поймать, была договоренность с зоопарком, но словить их так и не вышло, не дались, — пишут в социальных сетях.

Сотрудники зоопарка в Придорожном постарались помочь птицам. Своими силами они прорубили полынью (пространство открытой воды в ледяном покрове реки). Благодаря этому собаки не смогут добраться до птиц. К тому же у лебедей появились поклонники. Каждый день на мосту можно увидеть людей, которые их подкармливают.

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