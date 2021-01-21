Завоевавшая «золото» на «Арнольд Классик» Ольга Демчук: Детский фитнес - самый здоровый вид спорта

Ольга хочет добиться того, чтобы фитнес стал популярным среди детей и молодежи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В испанском городе Санта-Сусанна прошел турнир по бодибилдингу - «Арнольд Классик». В составе сборной России дончанка Ольга Демчук завоевала первое место в категории «Фитнес».

Много времени Ольга уделяет тренировкам с детьми. В Донецкой Народной Республике она - председатель судейской коллегии Федерации бодибилдинга. Среди самых заветных желаний спортсменки - развитие фитнеса.

- Я хочу добиться того, чтобы фитнес стал популярным среди детей и молодежи. Это тот вид спорта, в котором дети в тренажерном зале получают подкачку с минимальной травматичностью, - считает Ольга. - К примеру, если ребенок занимается танцами, в которых много прыжков, скорее всего, рано или поздно у него возникнут проблемы со спиной. Всему виной чрезмерная нагрузка на позвоночник. Подкачка мышц спины в танцах отсутствует. Детский фитнес - это самый здоровый вид спорта, в котором ребенок подкачивает мышцы и выполняет элементы, которые у него получаются лучше всего. Для развития этого вида спорта мы нуждаемся в поддержке.

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