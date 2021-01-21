Денис Пушилин озвучил приоритеты для общественного движения «Донецкая Республика»

Денис Пушилин выступил перед участниками съезда ОД «ДР». Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 21 января, в Донецке прошел внеочередной съезд общественного движения «Донецкая Республика». В его работе в очном и дистанционном формате принимали участие около пятисот делегатов, представляющих 228 тысяч членов движения. Глава Республики, председатель ОД «ДР» Денис Пушилин озвучил планы в 2021 году.

- Все большее количество людей обращается в общественные приемные. Только за 2020 год количество обращений составило более 22 тысяч. Это показатель доверия со стороны населения и эффективности работы. Люди видят, что результаты есть, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что в городах будет активизирована работа по установке спортивных и детских площадок. Площадки в идеале должны прийти в каждый двор Республики. Приоритетной остается всесторонняя работа с жителями прифронтовых территорий.

- Проекты «Правомобиль» и «Медмобиль» доказали свою эффективность, - подчеркнул руководитель государства.

Также в этом году появится и новое направление деятельности в связи с принятием доктрины «Русский Донбасс», по которой сейчас развернута широкая общественная дискуссия.

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