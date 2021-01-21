На Украине шок: в «Лиге смеха» Зеленского выступят команды из Донецка

Девчата из команды «Дуэт имени нет» поедут покорять столицу России. Фото: Юго-восточная лига КВН

На телеканале СТС запускается «Лига смеха» - проект студии «Квартал 95», который был продан в Россию. Среди команд, которые зарегистрировались на кастинг, две из ДНР. И это вызвало шок на Украине.

На официальном сайте Международного союза КВН сообщается о приглашении всех желающих принять участие в открытом кастинг-фестивале для нового комедийного шоу «Лига Смеха». Кастинг пройдет 25−27 января в московском центре «Планета КВН». Среди зарегистрированных команд — донецкие коллективы «Дуэт имени нет» и «Все Пуteam». Причем страной, которую они представляют, названа Донецкая Народная Республика.

Этот факт вызвал волну возмущения в незалежной – очередная зрада (предательство). Тем более, что на фестивале собираются выступать пять команд из Украины — МУА, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, «Падик 19» (Запорожье), «Подруги твоего парня (Харьков). Также приедут две команды из Крыма.

А «Комсомолка» желает донецким ребятам и девчатам удачи.

Напомним, что студией «Квартал 95» до президентства руководил Владимир Зеленский. Он частично владел и «Лигой смеха».

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