Северное сияние по-донецки: В соцсетях обсуждают необычное небесное явление, которое запечатлели на камеру

Необычным небесным явлением на снимке оказалось гало. Фото: Донецк – online / Вконтакте

Природа в Донецке не перестает удивлять. Сначала в городе выпадает за день месячная норма осадков. Теперь же в социальных сетях обсуждают загадочное небесное явление, которое успел запечатлеть житель Буденновского района.

В социальных сетях сейчас обсуждают снимок, сделанный им на камеру смартфона. На кадре видно, как над одним из районов Донецка возвышаются длинные световые столбы. Одни «эксперты» говорят, что это фотошоп, другие – необычное небесное явление.

— 6.35 утра. Редкое явление, камера плохо передала, сначала был один такой луч, а потом десятки, называется световой столб, — написал автор в описании к фото.

Оказывается, что это небесное явление называется гало. Оно возникает при случайном стечении обстоятельств, когда на улице низкая температура воздуха, подходящая влажность и умеренный ветер. Как правило, гало может быть в форме круга, кольца, дуги, светового столба, как в нашем случае, или «алмазной пыли».

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