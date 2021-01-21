В ДНР опровергли фейки о якобы смертельной опасности вакцины от коронавируса «Спутник V»

Иммунизация жителей в ДНР будет проводиться после осмотра пациента, исключения всех противопоказаний
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Министерстве здравоохранения ДНР опровергли фейки о якобы летальных исходах и тяжелых последствиях применения вакцины от коронавируса «Спутник V». Эта ложная информация сейчас активно распространяется в соцсетях.
- Иммунизация населения будет проводиться после осмотра пациента, исключения всех противопоказаний к данной вакцине, удовлетворительного текущего состояния здоровья в специально оборудованных прививочных пунктах учреждений здравоохранения с соблюдением необходимого для вакцины температурного режима, - заявили в пресс-службе ведомства.
Также в Минздраве обратили внимание жителей, что достоверную информацию можно узнать исключительно на сайте министерства и официальных группах в социальных сетях.
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