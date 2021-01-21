Коронавирус в ДНР: За сутки 19 жителей умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 232 жителя, а 19 – умерли. За это время 37 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 544 исследования, из них выявлен 231 случай заболевания (42,5%) и у 1 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 18611. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 6661 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 10305. Летальных случаев – 1645.

Также за сутки выявлено 83 случая пневмоний, на 23 случая меньше, чем за предыдущий день. 55 человек госпитализированы. Всего на лечении 1723 пациента с пневмониями, из них 674 на кислородной поддержке (+19 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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