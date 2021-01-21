Коронавирус в ЛНР: За сутки 27 человек заболели COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки 27 жителей заболели COVID-19, а трое - умерли. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2442. За последние сутки – 27. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1971 человек. Из них за сутки - 15, - говорится в сообщении.

В то же время за минувший день трое жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 209 человек.

Тем временем, в ЛНР ожидают в конце месяца российскую вакцину от COVID-19.

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