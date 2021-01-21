Трое жителей погибли на пожарах за одну ночь в Донецке, Макеевке и Юнокоммунаровске

В ДНР за один день случилось несколько крупных пожаров в частных домах. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 21 января, ночью произошли три трагедии на пожарах. В огне и дыму погибли жители Донецка, Макеевки и Юнокоммунаровска. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

В Юнокоммунаровске в частном доме на улице Заслонова погибла 70-летняя женщина. Другая трагедия случилась в частном доме на лице Днепровской в Червоногвардейском районе Макеевки. Здесь спасатели обнаружили на месте пожара обгоревший труп. Сейчас устанавливают личность погибшего человека.

А в Донецке погиб 90-летний житель. Возгорание произошло в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Отважных в Буденовском районе.

Тем временем, 20 января от огня пострадал 62-летний житель Кировского. Сгорел частный дом на улице Островского.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв во время большого пожара на улице Ольховской в Центрально-Городском районе Макеевки. Здесь огонь уничтожил кровлю и перекрытия двухэтажного дома на площади 120 кв.м. Также полностью сгорел гараж.

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